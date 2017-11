A los 55 años, María Laura Santillan sorprendió con una foto en bikini

Cidade maravilhosa ! Desde Rio de Janeiro mucha pose para la foto pero... Para cuando los abdominales? ? Una publicación compartida de Maria Laura Santillan (@marialaurasantillan) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 9:49 PST

Los últimos años en la vida de María Laura Santillán no fueron de los más sencillos. En 2014, la conductora de Telenoche tuvo que enfrentarse a un duro tratamiento para ganarle a un cáncer, enfermedad que pudo superar con la ayuda de los especialistas del hospital Alemán. Madre de dos hijas, que tuvo con quien fuera su pareja, el también periodista Carlos D'Elia, este año también la pasó fea: al salir de Canal 13, en Constitución, la atropelló una camioneta y no pudo salir al aire durante varios días."En avenida 9 de julio y Venezuela me chocó una camioneta de alta gama y me arrastró. Iba a gran velocidad y después del golpazo siguió de largo. Según la policía, probablemente sea una camioneta robada. Me quedé muy dolorida de la espalda por bastante tiempo", dijo ella en el programa estrellas de las noticias.Para olvidarse de tanta malaria, la compañera de Santo Biasatti decidió tomarse un avión con rumbo desconocido para todo el mundo con el plan de descansar. Y, para sorpresa de muchos, decidió subir una foto muy sexy en la playa con un bikini fluorescente.La morocha de 55 años que siempre eligió vestirse con trajecitos o vestidos más bien largos, esta vez dio un toque que llamó mucho la atención.