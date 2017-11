Emilio Disi habló con Susana sobre su lucha contra el cáncer

Emilio Disi visitó anoche el living de Susana Giménez y relató cómo es su lucha contra el cáncer de pulmón.Contó que, por fortuna, el tumor ha dejado de crecer producto del tratamiento con quimioterapia. "Se está muriendo", aseguró el actor en alusión al cáncer. Y admitió: "Con esta enfermedad, si te deprimís, fuiste"."Cuando me lo contaron dije 'permiso, voy al baño y vengo'. Me fui a la calle y empecé a putear, decía de todo. Solo. 'Hijo de puta, te voy a ganar'. De repente me paré y dije: '¿Es femenino o masculino?' Me confundí entre la quimio, el tumor?", sostuvo Disi."Si todo va como Dios manda, me queda una sesión más de quimioterapia. Bajé como 14 kilos, la quimio te saca el hambre, te arruina el estómago y los riñones. Es veneno, pero lo jodido te lo saca", agregó.