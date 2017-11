Natacha Jaitt: "He ejercido la prostitución VIP, ¿cuál es el problema?"

Natacha Jaitt dejó declaraciones picantes con respecto al caso de Leandro Santos y la prostitución VIP.Primero, la mediática explicó cuál es la diferencia entre prostitución y prostitución VIP: "Una prostitución normal es las pobres chicas que están en las calles o en departamentos privados que cobran 50 pesos, 300 pesos. VIP es mucho dinero, finas, bien que van ante empresarios, conductores de televisión, banqueros, que tienen un cierto nivel por eso se le llama VIP. El valor de la prostituta es mucho más elevado, las chicas son modelos, no una gorda que está detonada", dijo.También explicó cómo se manejaba la agencia de Leandro Santos, el empresario detenido hace unos días, acusado de explotación sexual a menores de edad: " Leandro Santos armó esta agencia de modelos que nunca fue una agencia de modelos. Siempre fue de prostitutas VIP de entrada. Quienes trabajaban en esa agencia, eran todas prostitutas VIP que no está mal, mientras sea elección propia. El problema empieza cuando hay trata de mujeres y menores".Además, habló sobre su experiencia personal: "A mí no me enoja la verdad. Soy locutora de radio, conductora y he ejercido la prostitución VIP. ¿Cuál es el problema?", sostuvo.