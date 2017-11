Nació la hija de Jésica Cirio y Martín Insaurralde

Quiero compartir con ustedes el momento más feliz de mi vida, el amor más lindo que puede sentir una persona ? Bienvenida Chloe a nuestras vidas, te vamos a amar eternamente!!! ???? @minsaurralde_ Arranqué a las 22hs con contracciones y a las 2 am con trabajo de parto hasta las 6:30, pero decidieron hacerme cesárea porque la gorda estaba agotada y la frecuencia cardíaca no estaba ideal. Agradezco a la vida que mi beba esté sana, gracias a todos por sus mensajes de cariño ???? Muchísimas gracias a mi médico Ale Falco, a mi partera Mariela y todo su equipo ? Una publicación compartida de Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) el 5 de Nov de 2017 a la(s) 7:53 PST

Nació Chloé, la hija de Jésica Cirio (32) y Martín Insaurralde (47), esta mañana a las 6.52 horas en el Sanatorio Otamendi, según confirmaron a Teleshow. Tal como estaba previsto, la niña nació por cesárea, pesó 3.160 kilos y mide 49 centímetros. Es la primera hija en común entre la modelo y el político. Él ya era papá de Martín (23), Rodrigo (20) y Bautista (11)."Semana 39. Ya siento la panza más baja y ella está súper bien de peso. Pero al parecer está muy cómoda y todavía no quiere salir", escribió Jesica en su cuenta de Instagram el jueves por la tarde.La beba nació en la semana 40 de gestación y hasta último momento Jesica estuvo trabajando, tanto en la co conducción de Morfi, la peña, con Gerado Rozín, como en sus demás proyectos. Incluso participó de un Zumbathón solidario que se realizó en el Parque Municipal de Lomas de Zamora. Sin problemas, bailó con su panza y disfrutó del evento que reunió a más 20 mil personas.En diálogo con Gerardo Rozín (44), la flamante mamá se mostró, a pesar de los dolores de parto, muy emocionada. "Fue una noche muy dura, me emocioné mucho y todo fue muy largo, pero terminar de recibir en mis brazos a Chloé fue lo mas maravilloso del mundo, se me fue todo el dolor", relató.Ante la pregunta del conductor del ciclo de Telefe sobre el parecido de la bebé, la modelo respondió: "No se? a los dos, es muy pronto. Lo que te puedo decir es que fue un momento único".Por su parte, Martín Insaurralde dio detalles de las horas previas al nacimiento de Chloé: "Llegamos a la clínica a la una y media de la mañana y a las dos comenzaron con el trabajo de parto. Y a las seis, el equipo médico decidió que nazca por cesárea. Estuve todo el tiempo con ella y pude presenciar el parto, ¡estamos felices!". Fuente: (Teleshow).-