La confesión de una "botinera" sobre su boda con un ex Boca

En un casamiento la novia quería q Riquelme le firme el vestido y el novio la amenazó con irse de la fiesta si se lo pedía. Yo era la novia. https://t.co/SoAwYmomA3 — SOL RIVAS ? (@solangerivas) 3 de noviembre de 2017

Solange Rivas usa con frecuencia su cuenta de Twitter y comparte todo con sus 132.000 seguidores. Este viernes, la jujeña confesó una anécdota de su casamiento que involucra a dos ex jugadores de Boca: su esposo Nicolás Colazo y el ídolo xeneize, Juan Román Riquelme."En un casamiento la novia quería que Riquelme le firme el vestido y el novio la amenazó con irse de la fiesta si se lo pedía. Yo era la novia", contó Rivas como respuesta a una consigna de otra cuenta de Twitter, @adiospipino, dedicada al humor.Sol es abogada, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, y se casó con el actual jugador de Gimnasia de La Plata - a préstamo con opción de compra- en 2014. También es hincha fanática y socia de Boca. De su relación con Nico Colazo nació Salvador, de un año y medio.Sin embargo, saltó a la fama cuando salía con otro futbolista, el ex jugador de Independiente, Walter Busse (hoy en San Martín, de Tucumán). Un hecho policial le cambió la vida. Y el episodio tuvo de todo: infidelidad, robo y repercusión mediática.Junto con su hermano, Busse invitó a tres chicas a su departamento de Caballito sin imaginar que sería víctima del accionar de "las viudas negras", como se las conoce en el ámbito policial. Las mujeres los drogaron y desvalijaron la vivienda del futbolista. Se llevaron electrodomésticos, su auto (un Mini Cooper), y hasta su perro de raza sharpei.En primera instancia, Busse fue a la comisaría y denunció que el robo de sus pertenencias se había producido mientras estaba entrenando para intentar tapar la infidelidad.Pero Rivas se enteró de la verdad y descargó su bronca en Twitter sumando miles de seguidores. "Es el peor momento de mi vida. Gracias Walter Busse por todo el daño que me hiciste", escribió entre otras cosas. De esa publicación a la pantalla de "Intrusos" hubo un corto trecho. Y "explotó" por el aire su relación con Walter... Fuente: (Clarín).-