Luego de la pelea, Barby Franco y Fernando Burlando están reconciliados y con fecha aproximada de casamiento.



La propuesta de compromiso se la hizo el abogado. El miércoles "a la noche me dijo que quiere que nos casemos", contó la actriz en diálogo con el programa Por si las moscas.



"Nos casamos en verano de verdad-verdadera. Ojalá no pase nada porque nunca se sabe, por eso no voy a dar fechas ni nada", comentó.



Además dijo que planean la fiesta como "algo tranquilo, relajado, que la gente pueda estar descalza, cómoda". Y anticipo que luego buscarán ser padres. "Después agrandaremos la familia", afirmó.