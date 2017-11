A los 52 años, Catherine Fulop volvió a lucir su espectacular silueta

La felicidad no se mide, la felicidad se vive... #buendomingo ? Una publicación compartida de Catherine Fulop (@fulopcatherine) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 9:06 PDT

Cuando Catherine Fulop anunció su salida de radio Vale donde conducía el programa Mi gente bella, dijo apenada: "Ponen a Laurita (Fernández) que es más joven, más fresca, sin nada de experiencia de radio. Ella entra como yo. Y eso duele, que a una persona de mi trayectoria... Encuentro menos motivos, no me entra en la cabeza", haciendo referencia a la juventud de su reemplazante.El tiempo pasó y Catherine fue dejando de lado la angustia que le generó terminar el programa sorpresivamente y tras cuatro años al aire. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram la venezolana demostró que a los 52 años estando impecable. Dueña de un físico privilegiado y de un carácter jovial y chévere, como se dice en su país, la mujer de Osvaldo Sabatini compartió una fotografía en que se la ve luciendo el corpiño de una bikini y una mini de jean."La felicidad no se mide, la felicidad se vive", escribió al pie. Y en otra, donde aparece en short de jean, musculosa y borcegos compartió: "El cambio nunca es doloroso solo la resistencia al cambio lo es. Buda".