Marcela Kloosterboer muy sexy: "Disfruto de tener un cuerpo natural"

Es una de las mujeres más hermosas y cautivantes de la Argentina. A los 34 años, Marcela Kloosterboer protagoniza uno de los éxitos televisivos del año y disfruta con plenitud de la maternidad. La diosa de Las Estrellas realizó una sensual producción de fotos para la tapa de la revista Gente. "La fama no me marea, el éxito real está en casa", reza el título de la portada.Casada con Fernando Sieling (35) y madre de Juana (18 meses), la actriz habló la relación con su cuerpo, su rol como madre y del brote psicótico que sufrió su marido en octubre pasado, y que lo tuvo internado bajo el cuadro de "pico de estrés".Es una de las mujeres más hermosas y cautivantes de la Argentina. A los 34 años, Marcela Kloosterboer protagoniza uno de los éxitos televisivos del año y disfruta con plenitud de la maternidad. La diosa de Las Estrellas realizó una sensual producción de fotos para la tapa de la revista Gente. "La fama no me marea, el éxito real está en casa", reza el título de la portada.Casada con Fernando Sieling (35) y madre de Juana (18 meses), la actriz habló la relación con su cuerpo, su rol como madre y del brote psicótico que sufrió su marido en octubre pasado, y que lo tuvo internado bajo el cuadro de "pico de estrés".Además, Marcela no eludió las preguntas sobre la internación de Sieling. "Fue un pico de estrés. Se dijeron disparates. Lo cierto es que no tengo por qué dar explicaciones de mi vida privada. Preferí apagar la tele, no leer ningún portal y no enterarme de nada. Otras veces me han inventado pavadas, como cuando me involucraron con Luciano Castro. Por eso siempre prefiero no enroscarme en ese tipo de chimentos", lanzó.