Miriam Lanzoni: "Prostituirse es una elección personal de cada mujer"

Miriam Lanzoni (37) decidió probar suerte con su carrera en el exterior y no le fue mal. Primero, fue convocada para trabajar en la ficción Sin senos no hay paraíso, en Colombia. Ahora, en Brasil protagoniza la serie Llámame Bruna, que refleja la singularidad del universo femenino y las relaciones humanas a través de personajes complejos y profundos."Tuve que aprender portugués en poco tiempo. Soy la única extranjera trabajando en la serie, el resto son brasileños. Para mí es un honor estar en la cadena internacional Fox Premium", asegura la actriz sobre este desafío en una entrevista exclusiva conLa ficción está inspirada en la vida de Raquel Pacheco y retrata la historia de una adolescente de clase media, que atraída por el dinero, las emociones prohibidas y la búsqueda de su propia independencia, decide cambiar de vida y se convierte en Bruna Surfistinha, la escort más conocida de la ciudad de San Pablo."Mi personaje se llama Valeria, es una argentina que vive en San Pablo. De acá, se fue con un amor que la lleva a trabajar de prostituta. Cuando la abandona, se queda bajo la protección René, el dueño de Paradise, un lujoso cabaret", comenta Lanzoni."Ella se convierte en la prostituta más cara e importante, hasta que llega Bruna (María Bopp) y quiere quedarse con su lugar. Ahí empieza una lucha entre ellas y ese es el puntapié de todo lo que desata las miserias humanas. Es la historia que hay detrás de una mujer que vive la noche y de todo lo que pasa, más que en el hecho en sí del trabajo. Es una mujer muy sufrida que se va de acá con una historia súper pesada, una historia familiar de mucha soledad", agrega.La primera temporada de Llámame Bruna, de FOX Networks Group Brasil, se vio en América Latina con muy buenos resultados. Actualmente, puede disfrutarse en el acceso Premium de la App de FOX. En la segunda temporada, se retratará el camino de Bruna, ahora con una carrera independiente como prostituta de lujo. En su afán por destacarse, creará un blog que la hará cada vez conocida y deseada; aunque la fama puede cobrar un alto precio y llevarla por un camino de autodestrucción.Cuando se le consulta qué piensa de las mujeres que eligen ser prostitutas, Miriam contesta: "Me parece que es una elección absolutamente personal y de cada mujer. No estoy ni a favor, ni en contra. Es una elección personal siempre y cuando ninguna mujer sea obligada, ni sometida".Además, explica que la historia de Bruna ha logrado cautivar al público: "Bruna es una mujer que decide ejercer la profesión, sin demonizar, ni tampoco haciendo alarde de eso. Simplemente, es su realidad y me parece que es lo más valorable. Sin embargo, termina siendo un personaje muy tierno y muy querido, que es lo que pasó con Bruna en la vida real. Es una celebridad muy querida en Brasil porque va más allá de lo que ella hace con su vida".Por último, Lanzoni cuenta cómo fue la experiencia de trabajar en Brasil: "Es alucinante. Siempre está ese preconcepto entre Brasil y Argentina, este folclore por el fútbol. Yo fui siempre como turista y te sentís muy bien atendida. Pero tienen un nivel de camaradería, de compañerismo, de solidaridad. No lo digo de obsecuente, me traje amigos. Tanto el elenco, los técnicos, el equipo, los directores, generé una familia. Tengo otra casa más, como lo que me pasó en Colombia cuando trabajé en 'Sin senos no hay paraíso'. Es una experiencia increíble, sentirte en tu casa, hablando otra lengua. Estoy absolutamente feliz".