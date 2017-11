Insólito tributo de Xipolitakis a las víctimas del atentado en Nueva York

El ataque en la ciudad de Nueva York conmocionó a la ciudadanía argentina, dado que la mayoría de las víctimas eran turistas de esa nacionalidad. Victoria Xipolitakis quiso brindar un particular tributo que al mismo tiempo despertó rechazo en las redes sociales.La vedette se presentó con un look llamativo en rojo y con un saco que simula un corazón. Consultada por el medio Voz de América, La Griega dijo, vestida con un saco que simula ser un corazón: "Veo a Nueva York con cuidado y estoy asustada. No estoy acostumbrada a esto. Es mi barrio, vivo a cinco cuadras y me enteré? y justo hoy me regalaron este saco de corazón y dije: 'es el mejor momento para ponérmelo". "Más amor y menos guerra", pidió."Acá estoy, acá pasé, y quiero llevar a mi Argentina, ya que allá soy una persona pública, como está todo el mundo cubriéndolo y yo tengo hoy la oportunidad también de estar acá, a veces por cosas lindas y a veces por cosas horribles, como esta", manifestó."Mi solidaridad con las familias argentinas, mis fuerzas. Argentina los amo, besos para todos. Y Nueva York, me hace muy feliz, por eso vengo mucho. Ojalá no pase más. Acá esta mi corazón. más amor, menos guerras", insitió.Apenas trascendieron las palabras de Vicky, la red se llenó de críticas hacia la exvedette. Unas de las voces fue la de Ángel de Brito, quien tildó de "fantochada" su presencia en el lugar.