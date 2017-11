Falleció la cantante María Martha Serra Lima

La popular cantante María Martha Serra Lima murió este jueves a los 72 años en un centro de salud de la ciudad estadounidense de Miami, donde había sido operada por problemas en su espina dorsal.La artista se había internado en los últimos días de septiembre pasado en el Ventura Hospital, de la urbe del estado de Florida, a raíz de sufrir fuertes dolores al caminar.En ese marco fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas a principios de octubre y se encontraba en etapa de recuperación, aunque en las últimas horas se descompensó, entró en terapia intensiva y finalmente falleció.Antes de internarse, la cantante había anticipado sus temores y las causas por las que había decidido afrontar el riesgo."O me opero o no camino más, esa es la verdad", había señalado la cantante, que además remarcó sus reservas ante los riesgos."Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo", dijo al respecto.Serra Lima, considerada una de las voces románticas más reconocidas de América Latina, había nacido el 19 de diciembre de 1944 en Buenos Aires y editó 46 álbumes a partir del editado en 1978 con su propio nombre.