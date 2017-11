Dueña de una figura cautivante, derrochó sensualidad en una producción de fotos

Diosa por donde se la mire, Sabrina Rojas (37) es una de las mujeres más bellas de la televisión. Actualmente en Golpe al corazón, la exitosa novela de Telefe, la rubia de ojos felinos divide su agenda entre las extensas grabaciones de la tira y su vida familiar junto a Luciano Castro (42) y sus hijos, Esperanza (4) y Fausto (2).Dueña de una figura cautivante, Sabrina protagonizó una producción de fotos sexies para la revista Caras y habló de los cuidados de su cuerpo. "Tengo la suerte de tener una genética que me ayuda a no engordar. Es más, a veces tengo que tener cuidado porque pierdo peso. Sí creo que debería comer más sano por un tema de la piel", aseguró la actriz y explicó que no tiene muchos tips de belleza."Me cuesta porque no me cuido mucho. Entrenar entre dos y tres veces por semana, no comer harinas, no comer dulces en la semana. No fumar, no tomar casi nunca alcohol, no tomar café. Me limpio muy bien la cara antes de dormir, me pongo cremas, y me cuido mucho el pelo con baños de crema", terminó enumerando Rojas.Además, habló de su relación con el galán de Las Estrellas. "Hace casi ocho años que estamos juntos y logramos formar la familia que soñamos. Ahora lo que hacemos es disfrutarla. Nos amamos profundamente. Siempre decimos que no sabemos si va a ser para siempre, pero día a día nos amamos más. Costó mucho lograr lo que logramos. Cada año que pasa, lejos de desgastarse la relación, estamos más enamorados y unidos", concluyó Sabrina.