Falleció el actor Pablo Cedrón, partícipe de diversos éxitos televisivos

El próximo 7 de enero iba a cumplir apenas 60 años. Sin embargo, la muerte sorprendió hoy a Pablo Cedrón (59), el notable actor protagonista de El movimiento, Aballay, El invierno, El aura y El otro hermano, entre otros recordados films.La triste noticia fue confirmada a través de Asociación Argentina de actores, aunque hasta el momento no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento. Sin embargo, según pudo saber Teleshow luchaba con una enfermedad desde hacía varios meses.Cedrón comenzó su carrera trabajando en películas menores, y llegó a formar parte de De la cabeza, el programa humorístico liderado por Alfredo Casero, donde colaboró en guiones de los sketchs y también actuó.En este programa, que luego pasó a ser Cha Cha Cha, creó uno de sus más recordados personajes, el sexólogo Nelson Gómez, paraguayo y de vocabulario poco profesional, que respondía las preguntas del público a través de la conductora de un programa femenino de poca monta.Tal fue la repercusión del personaje que Nicolás Repetto, productor de aquél ciclo, lo llevó consigo a Nico, donde se lució con ese y otros personajes como El Fiscal o el Tanguero del Playback.Sin embargo, su carrera no se limitó sólo al humor, ya que también fue parte de ficciones como Verdad consecuencia, Campeones, Sin código y Mujeres asesinas, entre otras.En el cine también tuvo un desempeño importante, con protagónicos en grandes producciones como Felicidades, Cabeza de tigre, El viento y especialmente la exitosa y premiada El aura.Durante el 2006 compuso a Falucho, uno de los personajes antagónicos de Sos mi vida, que le permitió cosechar fanáticos alrededor del mundo por su particular manera de hablar, actuar y de estafar.De su personaje pueden destacarse cientos de frases célebres, muchas surgidas de su propia impronta (rasgo distintivo en él) y no del guion original de la tira.Hizo una participación especial en la exitosa telenovela Malparida, como otro villano el papá de Renata (Juana Viale), quien luego lo asesina, y en 2012 un personaje llamado Damasio en la exitosa novela Sos mi hombre. En tanto, su última aparición televisiva fue nada menos que en "Historia de un clan", la multipremiada ficción sobre el clan Puccio.Además, Cedrón incursionó también como autor teatral, ya que en 2007 escribió, dirigió y actuó en la obra teatral Jamel, teatro sin animales junto a Marcelo Mazzarello y Carlos Belloso; y también fue el autor de El Caso Pignataro ? Sanchez, una parodia sobre boxeadores que fue dirigida por Tony Lestingi y donde compartió escenario con Carlos Nieto.En cuanto a lo personal, en 1999 se casó con Valentina Bruzzone y a comienzos de los ´90 tuvo a su único hijo, Santiago Aquiles Cedrón.