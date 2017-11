La "fiestita" vip que complica al representante de modelos detenido

El fiscal federal Federico Delgado se opuso hoy a conceder la excarcelación al detenido representante de modelos Leandro Santos, requerido por la justicia uruguaya, en el marco de la causa denominada "Prostitución Vip", en un dictamen entregado al juez Claudio Bonadio, quien tendrá a su vez la última palabra para resolver el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa del acusado, informaron fuentes judiciales.Según surgió del pedido de captura solicitado por el fiscal uruguayo Carlos Negro, Santos y un socio uruguayo sólo mencionado en la causa como A. acordaron que un grupo de jóvenes viajaran desde el país vecino a Buenos Aires para concurrir a la discoteca Ink y a un desfile en Las Leñas, Mendoza.Las jóvenes declararon que A. no las dejaba salir solas y hasta dormía con ellas en la habitación de un hotel hasta que en un momento llegó S., en referencia a Santos, "las evaluó físicamente y allí les dijeron que no irían al desfile sino a una fiesta, donde deberían mantener relaciones sexuales con hombres", indicó el fiscal.En cambio, otra de las jóvenes fue encerrada en un escritorio adonde le llevaron al supuesto encargado del local y le dijeron que debía mantener sexo con él, lo cual tuvo que aceptar.Al llegar a Buenos Aires, siempre eran alojadas en un hotel y según el fiscal, Santos "se encargaba de hacer el filtro de las mismas, examinándolas físicamente en ropa interior".Del pedido del fiscal también surge que, además de la causa en Uruguay, Santos tiene otra que tramita en Buenos Aires, donde una joven acusó al manager y a su hermana de formar una red de prostitución.Las testigos también aseguraron que eran obligadas a participar en "verdaderas orgías" en galpones del barrio porteño de Palermo y que, previamente, el representante las hacía quedarse en ropa interior para "examinar" si les servían para llevarlas a esas fiestas sexuales."Si bien accedieron en ese momento, no sabían que la supuesta fiesta era en puridad una orgía, organizada en una especie de galpón en la zona de Palermo, donde según relatan que había más mujeres que hombres, camas por todos lados a para practicar sexo a la vista de todos y donde se practicaba sexo grupal o shows eróticos", afirmó Negro.