Ya son 12 las mujeres que hablan del supuesto acoso de Ari Paluch

El conductor y periodista Ari Paluch se ha convertido en el centro de las acusaciones de una docena de mujeres, compañeras de trabajo en distintos medios, que se han animado acusarlo.El primero de los testimonios, el de una microfonista llamada Ariana Charrúa, fue el que animó a otras mujeres a contar sus experiencias traumáticas con el también autor del libro El combustible espiritual.Desde el testimonio de Charrúa, que contó que le tocó el trasero (algo que alcanza a verse en un video que se difundió, ya que se dio antes de un programa de A24), hasta otra que dicen que recibían propuestas indecentes o eran prácticamente obligadas a ver videos pornográficos.La revista Noticias recopiló los testimonios de Charrúa, Sofía Rigler (maquilladora), Verónica Albanese (locutora), Federica Guibelalde (locutora), Pamela Selesan (locutora), Andrea Farelli (estudiante que visitó una radio donde conoció a Paluch), Malena Dip (productora), Bárbara García (periodista) y Eleonora Rischmüller (locutora). Otras tres mujeres no quisieron develar su identidad, pero coincidieron en el tenor de las acusaciones.Paluch ha optado por defenderse de las acusaciones aludiendo a un interés por perjudicar su carrera y ha amenazado con llevar a tribunales todas las acusaciones.Mientras tanto, el grupo América rescindió su contrato. Y las preguntas que quedan en el aire son: ¿cómo es posible que 12 mujeres coincidan tanto en sus argumentos, aunque entre ellas no todas se conozcan? ¿Llevarán los casos ante la Justicia?Por su parte, la bailarina Mora Godoy es una de las pocas mujeres que han minimizado los casos y ha dicho: "No me parece sexual lo de Ari Paluch. Una fea experiencia sexual tiene que ver con un abuso. Vamos a diferenciar porque no hay ninguna denuncia de abuso. A mí que me hagan una palmadita... Una vez por mes me dan una palmadita, es graciosa, es normal, me río y le digo ¿qué hacés gil?". Fuente: (Los Andes).-