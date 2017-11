Jimena Barón sigue ratoneando con sus sensuales fotos en las redes sociales

????????g ???f?? n?o? make up n?o? filter n?o? shit Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 6:25 PDT

Desde su llegada a los medios, más allá de que su irrupción se dio cuando era muy chiquita, su figura cambió rotundamente. Jimena Barón se preocupó por cuidar su cuerpo, comiendo sano, haciendo actividad física, y los resultados están a la vista. Hoy es una de las diosas que, con cada foto, deja a todos con la boca abierta.Aprovechando la cantidad de seguidores que tiene en sus redes sociales, la actriz subió una foto al natural, y desplegó toda su sensualidad. Sin maquillaje ni mucho menos los famosos filtros, tan de moda, que ayudan a más de un famoso a mostrarse con algunos años menos, Jime levantó la temperatura y recibió piropos de los cuatro costados."Morning selfie. No make ap. No filter. No shit", escribió en la postal en la que se nota que está recién levantada, sin retoque, un short cortito, y una colita sosteniendo su cabello revuelto, haciendo juego con su look casual y de entrecasa. La fotografía cosechó miles de "me gusta" en pocos minutos y los comentarios positivos se multiplicaron.