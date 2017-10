Tras escándalo con Spacey, suspenden la última temporada de "House of Cards"

House of Cards suspendió la producción en la sexta temporada, a la luz de las recientes acusaciones contra la estrella Kevin Spacey, confirmó Variety.



"MRC y Netflix han decidido suspender la producción de la sexta temporada de House of Cards hasta nuevo aviso, para darnos tiempo para revisar la situación actual y abordar cualquier inquietud de nuestro reparto y equipo", dijeron las compañías en un comunicado.



Ayer, las compañías anunciaron que la sexta temporada sería la última de la serie, que estaba actualmente en producción en Baltimore. En un comunicado, Netflix y MRC también dijeron que enviaron ejecutivos a Baltimore el lunes para reunirse con el elenco y el equipo después de que el actor Anthony Rapp le dijo a Buzzfeed en una entrevista que Spacey lo había agredido sexualmente cuando Rapp tenía 14 años.



Por otra parte, en su cuenta de Facebook el actor mexicano Roberto Cavazos contó ahora que durante sus años en Londres conoció a Kevin Spacey y fue acosado por el actor. Esta denuncia se suma a la realizada por Anthony Rapp.



"No recuerdo cuántas personas me contaron la misma historia: Spacey los invitaba a reunirse con él para 'hablar de sus carreras', dijo el actor mexicano. Cuando llegaban al teatro, tenía preparado un picnic con champán sobre el escenario, hermosamente iluminado. Cada historia variaba respecto a lo lejos que llegaba el picnic, pero la técnica era la misma".