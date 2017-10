"Una palmadita es normal", dijo bailarina para defender a Ari Paluch

En medio de las fuertes acusaciones de acoso sexual que enfrenta Ari Paluch por parte de locutoras, productoras y hasta una sonidista que trabajó con él, muchas voces salen en defensa y contra del conductor.Por el lado de quienes minimizan las denuncias y defienden a Paluch, al igual que Rocío Marengo, habló Mora Godoy y avaló al periodista al asegurar que con ella siempre fue educado y que por lo que lo denuncian no es sexual. "No me parece sexual lo de Ari Paluch porque una fea experiencia sexual tiene que ver con un abuso, vamos a diferenciar porque no hay ninguna denuncia de abuso", lanzó en una entrevista con Ulises Jaitt."La realidad es que yo me lo crucé varias veces (a Ari Paluch) y fue súper educado conmigo, porque la realidad que a mí que me hagan una palmadita una vez por mes me parece graciosa, es normal, me río?Lo tomo así", detalló.Luego fue por más y pidió a la Justicia que defina pero advirtió: "Hay muchas cosas que salen en la TV, que se escracha gente y después la justicia a los años absuelve y eso no sale en ninguna parte"."Hay que tener mucho cuidado, así como a los violadores y a todos los que han quemado vivas a mujeres hay que tener una justicia mucho más rápida para que no salgan más de la cárcel, también tenemos que tener cuidado en lo que se dice", completó.