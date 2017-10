"Practicamos las 24 horas del día para ser padres porque somos muy pasionales"

Después de casi tres años alejada del trabajo televisivo, Laura Fidalgo (43) volvió a la pantalla con la conducción de Cualquiera puede bailar, los domingos a las 14 hs, por América. Expresiva y espontánea, cuenta cómo vivió los años tras la lesión que la alejó de la danza y abre las puertas de su intimidad a sus dotes sobrenaturales y a las ganas de ser mamá."A lo largo de los años entendí que todo lo que nos pasa es un aprendizaje. Y yo que tengo numerología en qué quiero y quién soy, todo el tiempo estoy en una búsqueda importante. Toda persona tiene que encontrar su pasión. Hay gente que pasa por la vida sin descubrirla, y eso es triste. Por eso me encanta que el programa no sea un reality de famosos, quiero gente común, porque lo otro es siempre lo mismo. Estoy harta de que me encasillen como bailarina. Si bien me hice conocida por eso nunca tuve una cabeza de bailarina nada más. Si no, no hubiese tenido siete escuelas, no habría producido espectáculos, todo desde mi impronta y mi hambre de crecer. Esta generación y la anterior se guían por cuánto tenés y cuánto valés, te faltan el respeto. No hay valores, cuidado ni ayudar al otro, es muy triste, y eso me genera mucha angustia", dijo Lauta Fidalgo a la revista Paparazzi.-¿Cómo te ves en referencia al medio artístico?-Me gusta lo que hago pero no estoy pendiente de ponerme una ropita de marca porque es cool, no me va. Acá sos verdadera y sos rara. Ahora, mentís o vas por otro camino, y sos cool. Nací teniendo fe. Si no, no habría logrado lo que logré. Lo único que me lleva adelante es la fe. A los 10 años se me apareció la Virgen, estando en cuarto grado. Fui a agradecer, tuve un accidente importante y no me pasó nada. Siempre creo, soy una convencida de que hay que pedir con fuerza pero también le meto mucha perseverancia, no paro de estar en la búsqueda y, a veces, estoy agotada. Llego a casa y me pongo a llorar porque estoy agotada de pelearla, muy agotada. Llego, lloro, lloro y lloro, me baño, rezo, y adelante. No me permito quedarme tirada, pero me genera mucha impotencia pelear contra gente que decís: "Este quién es. . . ". La gente me dice que soy intensa, y es verdad: te quiero o no te quiero. Hay veces que veo a gente oscura y le quiero dar luz, pero es un trabajo que me chupa mucha energía. Pero me gustan los desafíos. Desde los cuatro años que escucho que me dicen que no iba a bailar porque tengo pie plano, y logré bailar en punta, clásico, sin arco y sin empeine. Estoy acostumbrada a los desafíos pero agotada al ciento por ciento.-¿Ese agotamiento nunca te hizo querer dejar todo e irte lejos?-Sí, sí. Pero amo a mi país, me encanta, primero está mi familia, y por qué me tendría que ir? No soporto que el porteño separe al cool del no cool, quién es quién para decir qué es grasa y qué no. Imagínate para una bailarina que se le rompan los ligamentos cruzados, eso fue una bisagra importante. Estuve tres años, me sigo rehabilitando, fue una piña-¿Eso te llevó a la depresión?-Sí, tuve momentos en que pensé que no volvería a bailar. Para mí, que soy hiperactiva, el baile es donde pongo mi energía y libertad. Es mi burbuja. Me voy a la calle y me parece aburrido todo. Tomaba mis clases de canto y me ponía a llorar. Iba a kinesiología y lloraba. A veces necesito el mimo que me diga que relaje. Soy muy generosa en cuanto a los sentimientos y al amor, nunca me prioricé.-Más allá de lo energético, ¿tenés visiones?-¡Sí! Percibo a la gente pero, a la vez, confío enseguida. Sé que algo raro tenés, mi desafío es cambiarte pero no voy a cambiar a nadie. Me han defraudado mucho. Es más lo que me defraudaron que lo que me dieron. Le escapo a ver a la gente porque por cómo soy yo me genera mucha angustia. Todo el tiempo busco gente buena y me cuesta. Y si me conecto por ese lado, tengo que dejar la carrera, y amo esto. Pero tranquilamente lo podría hacer, lo sé pero está camuflado. Lo siento y lo reprimo. Tuve millones de episodios. Voy por la calle y hago cosas que nadie se entera. Me meto en un lugar, agarro a un pibe, me llevo a comer a ancianos. Estaría descalza, con túnica, caminando por la calle todos los días de mi vida. Esta conexión que tengo es de día y de noche, todo el tiempo. Soy apolítica, pero si te elijo no puedo estar con joyas, mostrando la cartera, cuando mi pueblo o mi gente se está muriendo de hambre. "Me voy a Haití a ver a los pibitos desnutridos". Andate al Bajo Flores. Ir a buscar a una persona para hacer una tapa, eso es grasa. Hay veces que la gente que se droga es cool, y para mí es terrible, es una pobre persona que hay que hacerla tratar. Es el mundo del revés. Mentís y te creen.-Estás en pareja hace dos años con Pablo Otero, corredor de autos. ¿Seguís con las ganas de ser mamá?-Siempre postergué la maternidad por mi carrera, por cuidar a mis padres y a mi hermano. Estuve con una pareja nueve años, no paré de trabajar y no quedé embarazada porque no lo busqué. Iba a congelar óvulos, me dijeron que me tenían que pinchar, soy vaga y tampoco lo sentí. Ahora, con Pablo, los dos lo deseamos. Practicamos las veinticuatro horas del día porque somos los dos muy pasionales. Pero me tengo que apurar porque si no voy a tener nietos. Tratamientos no hice. Averigüé pero no empecé. Ahora siento que es el momento, pero lo biológico nos mata. Soy consciente de que yo elegí.