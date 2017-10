¿Conductor televisivo le tocó la cola a una rubia modelo?: Foto y aclaraciones

Jajaja CLARAMENTE no me está tocando! 1) me hubiese dado cuenta 2) le pego un sopapo ? https://t.co/2NTjJ5GHlb — AILÉN ?echara (@ailen_bechara) 29 de octubre de 2017

Jaaaa si !! No puedo creer las cosas que escriben. Es una mano en movimiento. Es mi amigo y jamás se desubico @polloalvarezok https://t.co/56jq8wyddX — AILÉN ?echara (@ailen_bechara) 29 de octubre de 2017

El pasado fin de semana, el conductor televisivo "Pollo" Álvarez recibió en "Por una moneda", el ciclo que tiene junto a Pico Mónaco, a Ailén Bechara.Y la visita de la diosa dejó una foto un tanto comprometedora. "¿Qué hacías @polloalvarezok con @ailen_bechara?", preguntó sagaz Ángel de Brito en Twitter junto a una imagen en la que ¿pareciera? que el conductor le toca la cola a la rubia.Rápidamente, la foto generó un intenso debate en la red social y Bechara salió a decir lo suyo. "Jajaja, ¡CLARAMENTE no me está tocando! 1) me hubiese dado cuenta 2) le pego un sopapo", escribió la modelo al ver la postal. "No puedo creer las cosas que escriben. Es una mano en movimiento. Es mi amigo y jamás se desubicó @polloalvarezok", agregó la rubia, mientras que el periodista optó por llamarse a silencio.