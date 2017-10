"Un fotógrafo me encerró en un baño y tuve que escapar forcejeando"

Foto 1/7 Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

Noelia Marzol confesó que años atrás, cuando daba sus primeros pasos como modelo, sufrió una repudiable situación de abuso con un fotógrafo. "La pasé mal, estábamos haciendo un book, se me tiró encima e intentó tocarme. Pude esquivarlo y lo ubiqué. En ese momento me asusté", contó tiempo atrás en una nota con la revista Noticias. Y ahora brindó más detalles.



"Fue en una producción de mi primer book. Eran unas fotos con temática de violencia de género. Me encerró en el baño. Tuve que escapar forcejeando. Fue una situación de abuso fuerte", confesó Marzol en Rompe la tarde, ciclo radial conducido por Santiago Riva Roy, Belén Riva Roy y Lucas Mella por Conexión Abierta.



"Me fui a casa angustiada. Pensé en denunciarlo, pero ya está, pasó el tiempo. Yo era muy chica. Tenía 20 años. No me lo volví a encontrar. Lo hablaría con él, no lo escracharía", concluyó sobre la delicada denuncia.