Rocío Marengo sobre Ari Paluch: "Conmigo siempre ha sido un señor"

Tras el escándalo por acoso sexual que involucra a Ari Paluch, se sumó la voz de Rocío Marengo, quien salió en defensa del periodista, y sostuvo que la manera "poco seria" en la que se trata el tema en la televisión, puede afectar a quienes "de verdad fueron acosadas"."Conmigo siempre ha sido un señor, siempre me dio una imagen de un tipo de familia, he compartido mucho y tiene una linda visión de la vida, siempre hablamos mucho del amor y de la familia", resaltó Marengo al referirse a su experiencia personal con el conductor, quien fue acusado por acoso sexual por parte de una trabajadora de AméricaConfesó entonces que "la verdad me sorprendió mucho y no puedo hablar nada malo de él".En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad la modelo reflexionó sobre la denuncia contra Paluch y consideró que "tampoco el tipo que te dice que sos linda o te hace dar una vueltita te está acosando"."También hay algo que se pone de moda, se habla de violencia y salen todas a hablar de la violencia, hablan de los hijos, y salen todos a hablar de los hijos, hablan del acoso y salen todas a hablar del acoso", relativizó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.En cuanto a los motivos por los que se acusa a Paluch, la modelo analizó que "a veces las mujeres sienten que acostándose con el productor o el conductor, y lo hacen esperando a tener trabajo o un mejor papel y no lo consiguen". "También está la mina que cree que puede estar con alguien para tener un lugar, provocan con un escote", consideró. Mientras que aclaró que "no digo que no esté el violador o el acosador, pero yo que trabajo en la tele sé que hay mujeres que buscan que el productor o el conductor los mire con otros ojos`".Por otra parte opinó sobre el nuevo enfrentamiento que mantienen Nicole Neumann y Pampita, luego de resurgir el "muquigate". "Creo que para ellas fue una forma de que se vuelvan a posicionar, se reavivó algo que a la prensa le copa, ellas estaban muy tranquis, cada una con su familia, y esto les sirvió para volver a posicionarse", consideró. E indicó que "yo trabajé con las dos y son buenas compañeras las dos, al menos conmigo".Por último destacó que "las dos son vivas, hicieron buenas carreras, tienen un buen pasar, no estamos hablando de actrices de medio pelo".