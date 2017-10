Ama "estar en el agua" y anticipó el verano con imágenes súper sensuales

Primavera.. te siento ?? Una publicación compartida de Camila Salazar (@salazarcamille) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 9:26 PDT

Domingo en corpiño @go4allproducciones @gustavosarichhairstyle @moonloverslenceria Thanks @duedermaok por cuidarme la piel y el cuerpo ?? #shooting #lenceria #campaña #domingo #mood #sunday #home Una publicación compartida de Camila Salazar (@salazarcamille) el 8 de Oct de 2017 a la(s) 12:39 PDT

Hoy lo/la ves... y vos tipo ? Lencería de @caia.althabe Ph: @lumontiii Una publicación compartida de Camila Salazar (@salazarcamille) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 4:08 PDT

El baúl de los recuerdos ? Una publicación compartida de Camila Salazar (@salazarcamille) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 4:41 PDT

? aprovechando el poquito bronceado que quedaba @go4allproducciones @amidaquintana Hair & Makeup @gustavosarichhairstyle Una publicación compartida de Camila Salazar (@salazarcamille) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 11:18 PDT

Take a look @caia.althabe ? #lenceria #diseño #hechoEnArgentina Una publicación compartida de Camila Salazar (@salazarcamille) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 11:15 PDT

Camila Salazar (26) se adelantó al verano, se puso un bikini muy sexy y le dio inicio a la temporada de sol y pileta. Al menos, eso plasmó en Instagram con palabras poéticas y fotos ultra sensuales."PI-LE-TA. No sé si será mi signo, mi ascendente, mi infancia o qué, pero AMO ESTAR EN EL AGUA. No logro entender las personas que no se sumerge en la sensación de estirar todo el cuerpo, quedando rodeados completamente de agua. Si no fuera una persona definitivamente sería un delfín. ¿Y ustedes?", escribió la hermana de Luciana Salazar en su red social junto a una postal de su cuerpazo, listo para zambullirse.Pocos días atrás, también disfrutando de las cálidas temperaturas primaverales, la joven actriz compartió una imagen de espalda, tocando el agua de la piscina con la punta de su pie, antes de darse un refrescadita. "Ahora entendí por qué te decían que eras parecida a Luli", "Ese toto" y "Qué diosa", fueron tan sólo tres de los comentarios halagadores que cosechó la ratonera postal de la hermanita de Luciana Salazar.