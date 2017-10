Modelo reveló sus secretos para mantener encendida la pasión con su marido

?? ?ÐE????Ø? @infobae @teleshowcom P? @chrisbochichio ? @paolachianeseee @naturalbronze Una publicación compartida de Melina Pitra (@melinapitra) el 27 de Oct de 2017 a la(s) 5:04 PDT

?????????? ??????? ? ? ??????? Bello viernes ? Una publicación compartida de Melina Pitra (@melinapitra) el 27 de Oct de 2017 a la(s) 3:32 PDT

??? ?? f???? ? Y mi matero que me acompaña a todos lados ??? @valumenaglio Una publicación compartida de Melina Pitra (@melinapitra) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 3:29 PDT

?????????? Una publicación compartida de Melina Pitra (@melinapitra) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 6:01 PDT

??????????????????? ?????? Una publicación compartida de Melina Pitra (@melinapitra) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 5:28 PDT

Melina Pitra disfruta un presente laboral que la tiene como conductora de "La Noche", por C5N. "Me parece un programa muy entretenido en donde puedo ser yo, expresarme con libertad y preguntar lo que quiera", resaltó.De cara a la temporada de verano que se viene, Melina tiene pensado ser parte de los desfiles en la Costa y el interior del país "siempre y cuando no descuide a mis hijas y me quite demasiado tiempo de estar con ellas".Dueña de un cuerpo escultural, Pitra le confesó sus secretos de belleza a Teleshow. "Trato de cuidarme en las comidas en la semana y hacer actividad física. Voy a un gym personalizado en el cual la rutina cambia todo el tiempo y no te aburrís nunca", detalló.Sin embargo, "se permite disfrutar de ciertos "permitidos" cuando se termina la semana. "El finde me doy todos los gustos, siempre hay planes en pareja o con amigos y no me privo de nada, creo que la vida está para disfrutar", confesó.Casada con Fabián Assmann desde 2009, la conductora afirmó que "la clave es no terminar en la rutina, en sorprender al otro todo el tiempo y tratar de que cada momento sea especial y distinto". "Cuando tenés hijos, es importante no descuidar a tu pareja", agregó al respecto.Madre de Isabella e Indiana, se define como "una mamá muy presente". "Me gusta estar con ellas ya que crecen muy rápido, estar a su lado, cocinarles yo con mis manos, caserito, con amor , jugar, reír , amanecer a pura risa y abrazos. Soy muy melosa y ellas también, compartir mi tiempo con ellas es lo mejor del mundo", destacó.Lejos de caer en la rutina, la sensual rubia supo confesar alguna vez que disfruta más del sexo desde que formó una familia. "Los años no vienen solos y traen lo más atractivo en una persona que para mí es la experiencia. Ya conocés al otro, sabés lo que sí y lo que no. Cuando te llevas bien con tu pareja te divertís, y si tenés piel durante tantos años es porque encontraste a tu compañero de vida", subrayóSi bien todavía sigue brillando en las pasarelas, Melina avizora un futuro donde la conductora vaya desplazando de a poco a la modelo. "Creo que ya está pasando", se sinceró al respecto"Como esposa soy igual que como madre, trato de ser buena, pero lo tendría que responder Fabián", afirmó entre risas la esposa del arquero del Club Agropecuario Argentino.