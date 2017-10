Eva de Dominici protagonizó una sesión de fotos y reveló su verdadero nombre

Foto 1/7 Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

"Jamás me gustó cómo sonaba mi apellido. Por eso, hace algunos años opté por el apellido de mi mamá. Así que tengo un nombre en mi documento y otro artístico", reveló inesperadamente Eva de Dominici. Es que en realidad, la chica de 22 años que creció en la escuela de Cris Morena y estudió actuación en el Teatro General San Martín se llama Eva Carolina Quattrocci.





La actriz de Multitalent Agency se encuentra de viaje por Estados Unidos y acaba de cumplir uno de sus sueños. Eva conoció a una de las leyendas del rock mundial y no dudó en pedirle una foto que explotó en las redes sociales (¡42K likes en Instagram!).





Se trata de Steven Tyler, cantante y líder de Aerosmith, y padre de la siempre bella Liv Tyler. No se conoce el contexto en el que fue sacada la foto pero, según muestra la secuencia de imágenes, hubo buena onda entre ellos.





Eva está de novia hace más de un año con Joaquín Furriel, que le lleva veinte años. "Nos acompañamos mucho. Es mutuo. Me gusta mucho como hombre. También su manera de pensar. Tenemos muchas cosas en común. Y otras no tanto, pero las respetamos", contó sobre la relación.