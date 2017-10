Nicole Neumann reveló qué la enamora de Facundo Moyano

A cinco meses de la ruptura con Fabián "Poroto" Cubero (38), Nicole Neumann (36) explicó por qué Facundo Moyano (32) logró llamar su atención.



"Con Facundo nos estamos conociendo y es todo muy reciente pero estuvo al pie del cañón y siempre está. Lo externo acelera los tiempos y es como difícil. Creo que él tiene mucho futuro en su carrera y veremos qué nos depara la vida a nosotros, en lo personal", remarcó Nicole en un programa de radio.



Luego, sobre qué tan cercano está la presentación oficial de Moyano a sus hijas Indiana (9), Allegra (6) y Siena (3) -frutos de su relación con Cubero- Neumann se confesó: "No sé si se puede poner un tiempo estimado. Creo que eso tiene que ver con cómo se vaya dando la relación, que tan sólida se vaya poniendo, cuánto compromiso vaya queriendo cada uno con el otro. Calculo que es algo que se dará naturalmente, o no".



"¿Qué me gustó de él? Me pareció buenmozo, esa es la primera impresión por la que uno acepta salir y por eso fui a comer con él. Me seduce la cabeza que tiene, lo culto que es, nos divertimos, tiene un temple y siempre está en eje. Por ahí no es de comprar flores o bombones pero sí tiene, de a ratos, algún costadito romántico", agregó.



Por último, la modelo reconoció estar interesa en lo que trabaja el hombre que la acompaña: "Yo le pregunto un montón porque me gusta aprender y entender. Y él es como súper apasionado con lo que hace así que charlamos bastante de política", cerró.