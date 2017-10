Morning con @himba.bikinis ? Una publicación compartida por Ivana Nadal (@ivinadal) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 6:08 PDT

En un sábado muy primaveral, Ivana Nadal aprovechó para hacer vida sana y disfrutar del día al sol. A la hora de enlistarse para salir, la modelo eligió un outfit muy provocativo con un comentario irónico y un guiño para sus seguidores."Lista para la PM. Ah! No para!!!! Me falta el short", escribió, consciente de su sensualidad en una selfie frente al espejo donde se la ve con botas texanas y una malla roja ¡súper cavada!Minutos después, completó su look con unos lentes y una campera de cuero: "Ahora sí. Solcito y vida sana".