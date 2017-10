Se peleó con su novio y afirma: "Podría enamorarme de una chica"

Desde que Moria Casán insinúo que Melina Lezcano estaba enamorada de Pampita, la cantante de Agapornis no deja de dar explicaciones al respecto. Consultada por gente sobre su vida amorosa, Melina admitió que se acaba de pelear con su novio y que no descarta enamorarse de una mujer.-¿Qué pasa con Pampita?-Una vez me preguntaron quién me parecía la más linda del Bailando y contesté que Pampita y Macarena Rinaldi. Si hay algo que tengo en claro es que no tengo tabúes con la sexualidad y no voy a juzgar a una persona por si le gusta un hombre o una mujer. Capaz, el día de mañana, me enamoro de una chica y, ¿cuál hay? No creo que pase, pero ante los ojos de Dios somos todos iguales.-¿Qué opina tu novio de todo esto?-Después de dos años y medio, terminamos hace un par de meses. La vida nos fue llevando por distintos caminos y cada uno estaba en la suya. Por eso decidimos separarnos. No estaba en mis planes, soy recontra noviera y familiera. Si fuera por mí, ya sería madre.Esta no es la primera vez que la modelo de la agencia Multitalent habla sobre la relación entre mujeres. Luego de los comentarios de Moria visitó el programa de Ángel de Brito y sin pudores confesó "No tendría nada de malo enamorarse de una mujer". Luego de aclarar que Pampita le parecía una mujer muy linda dijo: "Nunca he estado físicamente con otra mujer pero si admiro mucho la belleza femenina".