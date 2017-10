Emilio Disi padece cáncer de pulmón y un mes será operado

Emilio Disi (74) fue diagnosticado de cáncer de pulmón después de hacerse un chequeo médico. Estuvo internado en el Instituto Fleni y comenzará con sesiones de quimioterapia. En un mes será operado.



"Por suerte está localizado y no hizo metástasis. Tengo que hacerme algunos estudios y empezar quimioterapia. Cuando haga todo eso, en un mes, me voy a tener que operar", contó el actor de extensa trayectoria.



Según su testimonio, lleva una vida sana, con actividad deportiva diaria y buena alimentación. Sin embargo, asegura que el cigarrillo y el estrés por la complicada situación que está viviendo su hija han deteriorado su salud.



"Estoy peleándola. Estoy tranquilo, no me quiero poner nervioso. Sé que voy a salir, de eso estoy totalmente convencido", dijo a Teleshow.



A principios de octubre Disi denunció públicamente que su hija del corazón, Laura Ferrer (48), estaba siendo amenazada por su ex pareja. La causa fue llevada a la Justicia y se decretó el secreto de sumario, por ese motivo el actor no quiso manifestarse al respecto.