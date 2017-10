Motochorros asaltaron a la ex esposa de Diego Maradona

Claudia Villafañe, la ex esposa del astro Diego Armando Maradona, fue asaltada hoy por motochorros en el barrio porteño de Villa Devoto, donde le robaron el dinero que acababa de retirar de un banco.

El hecho se produjo alrededor de las 13:30, en la calle Pareja al 4.000, frente a la plaza Arenales.



La madre de Dalma y Gianinna Maradona fue sorprendida por dos ladrones que se trasladaban a bordo de una moto en momentos en que llegaba a su casa en auto, en compañía de un sobrino.

Villafañe había retirado dinero de una sucursal bancaria y se estima que los ladrones la habrían seguido.



En el momento previo al robo, uno de los motochorros se acercó hasta el auto y rompió uno de los vidrios de un golpe, tras lo cual tomó la cartera donde la mujer tenía guardado el dinero y se dio a la fuga con su cómplice.

Además del dinero, cuyo monto no trascendió, los asaltantes se llevaron el celular y las llaves de la casa de Villafañe.



Tras el robo, la ex esposa de Maradona intentó perseguir a los ladrones, pero al llegar al cruce de las avenidas General Paz y Mosconi se detuvo en el puesto policial y realizó la denuncia.

Los motochorros huyeron hacia la Provincia y desde el puesto policial alertaron a la Policía de la localidad de San Martín para intentar atraparlos.

Un operativo policial se montó en la zona, pero hasta el momento no se registraron detenidos por el robo.