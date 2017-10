Denise, la hermanita hot de Daniel Malnatti, que quiere llegar a la TV

La relevancia de heredar un apellido ya instalado en los medios tal vez facilite la tarea. Aunque en el terreno laboral sus respectivas actividades no guardan relación, a Daniel Malnatti y a su hermana Denise los une la pasión por expresar, a través de los medios, todo el conocimiento que fueron adquiriendo en los terrenos teóricos y prácticos. Así como el notero aparece de tanto en tanto con un informe revelador, producto del rol en el periodismo de investigación para uno de los medios más importantes de la televisión abierta, su hermana, especialista en destreza circense y reconocida bailarina de pole dance, también desea mostrar desde una pantalla el caudal de conocimiento que adquirió desde su infancia."Mi sueño es trabajar con Flavio Mendoza. Suelo presenciar sus espectáculos y la calidad de lo que brinda en el escenario es de excelencia", asegura Denise, que además de destacarse en el rubro de la acrobacia con telas, compite internacionalmente en ese ritmo de danza tan particular. "He participado en certámenes provinciales, nacionales y panamericanos. No es algo sencillo, porque el pole dance se baila en muchos países y va en un continuo crecimiento. Yo lo ensayo desde hace cuatro años y sé perfectamente de lo que hablo", agregó más tarde la joven, que tiene 21 años y estudia diseño gráfico."¿Si estoy de novia? No, tuve una relación de un año, en mi última etapa en la escuela secundaria, pero desde entonces estoy sola. Propuestas, claro, siempre hay. El tema es que mis tiempos no me permiten tener una mayor vida social. Estoy muy metida en el tema de mi carrera, y aparte, en los ámbitos donde yo me desenvuelvo, está lleno de mujeres. Y a mí me gustan los hombres". Continuando en esa misma línea, Denise enfatizó que "mi objetivo es empezar a abrirme paso en los medios, porque el show es lo que más me fascina. Mirando el Bailando por un sueño me doy cuenta de que el espectáculo no es únicamente el baile, es un compendio de cosas, el talento, la mediatización del escándalo y hasta las peleas, pero tengo en claro que a los que están ahí nadie les regaló nada. Por eso siento que una debe estar preparada para cuando se presente la oportunidad".Precisamente, le preguntamos a Denise si considera que las bailarinas que actualmente forman parte del staff de Showmatch, de acuerdo con su criterio, tienen las condiciones adecuadas para formar parte de un programa tan prestigioso. La respuesta fue contundente: "¡Sí! ¡Claro que sí! Al menos hay dos o tres chicas que realmente me deslumbran por su capacidad. Por citar a algunas, te nombraría a Belén Pouchan, que es fabulosa en lo que hace. Y otra que me encanta desde siempre, pero que ahora no está en el Bailando, es Magui Bravi, Es un elástico y dueño de una silueta única. Aparte, es divina". Posteriormente, Denise, más allá de destacar que "no me deslumbra ningún famoso del baile porque la mayoría son grandes", reconoció que "de chica me gustaba mucho Mariano Martínez, pero de grande no, porque cambió mucho".Asimismo, admitió que en caso de poder dar el salto de calidad profesional y conseguir que se abra una puerta en la farándula, "me encantaría trabajar o conocer a Victorio D`Alessandro y al propio Tacho Riera, porque tengo un gran recuerdo de ellos, de sus inicios, de cómo fueron forjando sus carreras en base a perfil bajo y capacidad. Aparte son lindos, obvio, y casi de mi generación. Me acuerdo de cuando hace un tiempo me sentaba frente a la televisión a ver las ficciones de Cris Morena, no quiero equivocarme pero creo haberlas visto a todas. Es una gran descubridora y aparte sus productos siempre funcionaron bien, desde Chiquititas en adelante". Si bien tiene otros cinco hermanos, indudablemente que si el apellido Malnatti es popularmente conocido es por obra de Daniel, quien saltó a la popularidad de la mano de Mario Pergolini y ahora es uno de los periodistas más representativos de El Trece.Ese fue otro de los temas que abordó Denise: "La nuestra es una familia ensamblada. Somos ocho en total y, de los seis hermanos, la única que comparte padre y madre soy yo, porque de parte de mi papá tengo tres hermanos y de parte de mi mamá otros tres. ¿Qué opina Daniel de mis aspiraciones artísticas? Sinceramente mucho no se mete. Sí le pone buena onda y siempre me apoya. De hecho, días atrás fue mi cumpleaños, y cuando vino me felicitó por una nota que había leído, en la que conté mis deseos de crecer y de vivir de lo que me gusta". Sobre el vínculo que mantiene con él, Denise detalló que "no es tan fluido, pero exclusivamente por un tema de edad. No llevamos casi treinta años de diferencia, y aunque nos vemos en casa en los cumpleaños o reuniones familiares, la realidad es que jamás vivimos juntos. Cuando yo nací, Daniel ya tenía vuelo propio y se había ido a vivir solo. Eso generó una distancia por un tema natural, pero nuestra relación es muy afectiva. Más allá de que no hablamos muy seguido, ya me manifestó su respaldo porque ve en mí el mismo profesionalismo y las mismas ganas de crecer que en su momento tuvo él".Por último, confesó que en la familia generaba cierto temor ver a Daniel realizando esas notas tan riesgosas en Caiga quien caiga, por tratarse de un programa que efectuaba entrevistas al límite, básicamente a políticos y gremialistas, tocando temas un tanto urticantes para los funcionarios o los dirigentes sindicales: "Por suerte, lo que hace ahora es más tranqui", finalizó en una nota con la revista Paparazzi.