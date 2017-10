Sol Pérez: "Puedo subir una foto desnuda y eso no me hace un gato"

Sol Pérez llegó a los dos millones de seguidores en Instagram. Para festejar, compartió un video en el que la cola fue protagonista. El clip generó una catarata de comentarios, algunos muy negativos, y la blonda tuvo que salir a defenderse.En el clip de la discordia, la chica del clima está en ropa interior, con un top traslúcido y baila frente a la cámara muy sexy.Muchas seguidoras la cuestionaron por subir este tipo de material. Le reprocharon que exponga su intimidad, que busque provocar a los hombres. Aparecieron comentarios como estos: "¿Es necesario que siempre muestre? ¡Si es una hermosa mujer! ¡Y ya sabemos que tiene "el lomo"! ¡Por Dios!".La joven notó rápidamente las críticas y replicó. "Una mujer no es una p. . . o una regalada por una foto o un video. Sacarte una foto tapada no te hace santa, no te hace buena persona o inteligente. Amo mi cuerpo, y no porque crea que es lindo, solo porque me quiero y me acepto como soy. Soy libre, vivo mi vida como quiero. Es triste que mujeres insulten o agredan. Que atrasados como sociedad si siguen creyendo que una mujer es tr . . . por una foto o un video. Yo puedo subir una foto desnuda y eso no me hace un gato, una tr. . . o por eso merezco que me violen. Me producen tristeza, y mucha mucha vergüenza", manifestó entre otras palabras que se pueden leer en el siguiente posteo: