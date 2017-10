Joven galán publicó un video que despertó suspiros entre sus seguidoras

Mi pobre angelito ? Una publicación compartida de Gaston Soffritti (@gsoffritti) el 22 de Oct de 2017 a la(s) 7:59 PDT

Gastón Soffritti (25) volvió al ruedo y ahora, que está soltero otra vez, compartió un video que despertó suspiros y recibió halagos de su medio millón de seguidores en Instagram.Después de casi un año de novio con Agustina Agazzani (22), el actor y la ex bailarina de ShowMatch decidieron ponerse punto final a la relación aunque todavía viven bajo el mismo techo.La pareja había apostado a la convivencia y como se trata de una separación muy reciente, todavía no decidieron cómo continuarán con sus respectivas vidas. Soffritti aseguró que la separación fue de común acuerdo y que no hubo terceros en discordia."Mi pobre angelito", escribió el actor cuando publicó un video de él bailando frente al espejo y mostrando su lomazo y sus distintos tatuajes.