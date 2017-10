"Soy de comer cualquier cosa. Si no como, desaparezco. Todos en mi familia somos muy flaquitos. Tengo que reforzar con buena alimentación porque si no, con la exigencia que estoy teniendo a nivel laboral, me pongo muy flaquita y a mí me gusta estar más redondita", reconoció Rocío Guirao Díaz.



"Me gustaría tener más cola, estar más curvosa, y a Nicolás también le agradaría más. El Bailando me consume un poco. Son muchas horas de entrenamiento aeróbico, y hago lo que puedo", agregó la mamá de Aitana(8), India (6) y Roma (1) -frutos de su relación con el empresario- en diálogo con al revista Paparazzi.



Por último, pese a las curvas que ostenta, Rocío dejó en claro que no se priva de los antojos: "Me doy lujos, como helado, postres (que me encantan), las facturas, los piononos, todo lo que hace mi mamá, que es re caserito y que me gusta mucho", cerró.