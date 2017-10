Luciana Salazar está a punto de ser mamá. La modelo vivirá su experiencia tan deseada dentro de dos meses y abrió su corazón en ese marco recordó cómo fue su infancia y su adolescencia con respecto a bullying y cómo se prepara para la llegada de Matilda.



"Siempre recibí mucho bullyng, en el colegio, después por mi aspecto, me pegaban chicle en la cabeza, iba a fiestas que me invitaban y me dejaban chicles en el pelo, me amenazaban", contó la modelo. "Ahora soy grande, aprendí a perdonar. Siempre generaba que la gente hable por abajo y me acostumbré".



Explicó entonces que sigue sufriendo algo parecido en la actualidad: "Ahora hasta se han animado a decir que soy anoréxica, siento que hay como un ensañamiento con mi persona, pero yo ya ahora estoy como curtida. Los medios muchas veces hablan del bullying entre los chicos, pero también ejercen", reflexionó.



En ese marco, respondió a las críticas por el real life, formato televisivo que refleja la vida y la cotidianeidad de su protagonista, que hará al ser mamá junto a la firma Kuarzo: "Usaron títulos muy injustos, algunos mal interpretan o no saben cómo va a ser. La verdad es que en las redes sociales la gente cuenta y muestra todo, todo el tiempo, esto es un poco más de lo mismo".



Por último aseguró que de alguna manera está embarazada y reveló que "estoy somatizando un montón de cosas como embarazada, no duermo de noche, estoy todo el tiempo armando bien el cuarto. Tengo fecha para el 15 de diciembre pero puede que se adelante".