"Mejor dos ceremonias chicas que una grande", adelantó China Suarez

Figura a ambos lados de la cordillera de los Andes, Eugenia "China" Suárez (25) protagoniza la tapa por el 41° aniversario de la revista chilena Cosas. La actriz argentina, embarazada de 23 semanas, habló de su nueva vida junto a Benjamín Vicuña (38) y reveló detalles de su casamiento.



Consultada sobre si la boda se realizaría en Buenos Aires o Santiago de Chile, la China sorprendió con una confesión. "Tiene que ser uno y uno. Mejor dos ceremonias chicas que una grande", contó la actriz, que tendrá un doble festejo junto al galán.



Enamorada, Suárez recordó la romántica propuestas de Vicuña. "¡Fue espectacular! Me encantó porque estábamos en Chile con su familia, en el campo. Fue de película y me tomó por sorpresa. La familia y Benja sabían lo que se venía, yo me quería tirar a tomar la siesta y él me dijo que fuéramos a caminar, todo fue muy romántico porque se arrodilló frente a mí y fue divino", aseguró.



Además, la China habló también sobre cómo transita su embarazo. "Con los días, me vino un hambre voraz. Los primeros tres meses fueron terribles en ese sentido. Me daban ganas de comerme un sandwich y un postre", completó la diosa argentina.