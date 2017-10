Expectativa en Uruguay por hallazgo de petróleo "frente a Colón"

En agosto de 2016les dio negativo en la exploración en la plataforma marítima. En aquel invierno, el gobierno de Tabaré Vázquez reconoció la frustración y dijo que se continuaría con las líneas abiertas en otros sitios. Pero ayer, antes de concluir la semana, y cuando la expectativa estaba en el posible anuncio del convenio para una nueva planta de celulosa, el gobierno sorprendió con un comunicado inesperado. "Se descubrió presencia de hidrocarburos en Uruguay " fue el título del texto que la Secretaría de Comunicación de Casa de Gobierno eligió para dar a conocer el dato, indica La Nación .



La comunicación afirmó que este viernes 20, "el pozo Cerro Padilla X-1, ubicado al noreste del departamento de Paysandú, alcanzó una profundidad total de 845 metros, siendo el objetivo exploratorio las areniscas de la formación Tres Islas". Esa zona está en el litoral uruguayo, frente a la ciudad entrerriana de Colón. Y agregó: "Éste es el primer pozo exploratorio perforado por la empresa Schuepbach Energy Uruguay bajo los contratos de Exploración & Producción con Ancap en los bloques Salto y Piedra Sola; el análisis de perfilaje mostró dos metros de arena con saturación de petróleo a una profundidad de 793 metros".



El gobierno sostiene que "es el primer pozo exploratorio onshore en 30 años en Uruguay y el primero en el que se ha descubierto presencia de hidrocarburos" aunque advierte que "aún falta determinar si el descubrimiento es comercializable".



La administración Vázquez se apuró a compartir la buena noticia, pero quiso tener extrema cautela con todo lo referido al hallazgo y a su potencial.



Es que en 2016, el presidente recibía información muy alentadora de sus colaboradores sobre las posibilidades de petróleo extraíble en la zona de Rocha, y al finalizar el verano de aquel año, reunió a todos los presidentes de la democracia para considerar el tema en forma conjunta. Fue una reunión histórica de Julio María Sanguinetti (1985-90 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (1990-95), Jorge Batlle (2000-2005), Vázquez (2005-10 y 2015-20) y José Mujica (2010-15). La idea era buscar una fórmula de amplio consenso partidario para establecer las condiciones del aprovechamiento de un posible hallazgo. Pero en agosto, la petrolera estatal Ancap recibió el dato negativo y decidieron comunicar la noticia también con un escueto comunicado y sin conferencia de prensa. "La empresa informó que los resultados no pudieron probar recursos hidrocarburíferos en la ubicación elegida", había dicho el comunicado oficial.



Por entonces, la carta de Total detallaba los resultados del análisis de muestras recogidas en la perforación del "Pozo Raya 1", de la plataforma marítima de Uruguay. El representante del consorcio internacional en Uruguay, Artur Nunes da Silva, dijo que lamentaba que los resultados de los análisis "no fueron los esperados" y que "no pudieron probar recursos hidrocarburíferos".



La Nación.