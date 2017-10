¿Actriz extremadamente delgada?: Fotos que generaron preocupación

Si bien siempre fue delgada, Celeste Cid deslumbraba a hombres y mujeres con sus curvas naturales. De un día para el otro, tras dar a luz a su segundo hijo, Antón, la actriz bajó muchísimo de peso. Su delgadez está a la vista y a algunos de sus seguidores les preocupa.Lejos de llamarse a silencio, Celeste reconoció que está más delgada y contó el particular motivo. "Estoy más delgada, es cierto. Pero tiene que ver con la teta y la alergia de Antón a la lactosa. Vivo a frutas y verduras, como en la jungla. Hago cursos de cocina que me ayudan a aplicar esos cuidados", reveló en diálogo con la revista Gente y explicó: "En casa hacemos hasta la leche de almendras, con dátiles para endulzarla y esencia de vainilla. En realidad la hace Michel, que es un genio. Nos hemos educado en el tema: somos expertos en analizar etiquetas. ¿Sabías que hasta las latas de atún pueden tener leche en polvo? ¡Es un mundo de no creer!".Tras contar que cambió radicalmente su manera de alimentarse, la actriz compartió dos fotos que generaron preocupación. Se la puede ver luciendo un jean súper ajustado y un top corto, que deja ver su delgadísima figura. "Ay, qué flaquita", le comentó una seguidora. "¿Por qué tan flaca?", le preguntó otra. "Te amo, pero estás demasiado flaca", le expresó una tercera. Estos son tan solo tres de los cientos de comentarios que recibió.