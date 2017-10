"Mi cola es perfecta y ciento por ciento natural"

@loveafricabikinis ????? #ibiza #formentera Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 1:55 PDT

I LOVE IBIZAAAAAA ???? Buen viernes para todos ? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 6:37 PDT

??? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 5:32 PDT

Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 5:33 PDT

????? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 5:26 PDT

Adelantó de la mega producción que hicimos con el genio de @chrisbochichio para @infobae & @teleshowcom que sale mañana! Feliz sábado a todos! Los invito a verme mañana 14:30 en el programa "Futbol al Horno" por canal 26. Good night people ??? Los leo ? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 5:34 PDT

Ph @chrisbochichio @infobae @teleshowcom Bronceado natural by @letitbronze ? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 24 de Sep de 2017 a la(s) 5:45 PDT

MUY LUNES ? ph @chrisbochichio ? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 5:33 PDT

Quien tiene luz propia incomoda al que está en la oscuridad ???? Traje de baño @pametropiabikinis ? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 5:02 PDT

Llegó la primavera, y en este período todo florece. El sol comienza a asomar con más intensidad y hasta se respira otro aire. En la estación del amor, qué mejor que darle paso a la oriunda de Mar del Plata Romina Malaspina (23), una de las mujeres que tienen a todos enamorados. Apareció en los medios en 2015, fue una de las integrantes del Gran Hermano que ganó Francisco Delgado. Rápidamente llamó la atención y se ganó un lugar preponderante dentro de la Casa más famosa. Primero por su belleza. Curvas delineadas, una figura esbelta y una simpatía que completa ese combo.-Sos una de las chicas más deseadas, ¿cómo te llevás con ese mote?-Me pone muy contenta, no lo voy a negar. Lo noto mucho en las redes sociales, y no sólo de hombres, también de chicas que me ponen muchas cosas lindas. Esos mimos me hacen bien y me gustan, porque me llegan al alma. Siempre que te dicen un piropo o te halagan, creo que cualquiera lo toma bien. Nadie quiere no gustar, y todos nos ponemos contentos si somos deseados.-Se armó un gran revuelo con tu cola, que tenés cirugía, que no . . .-Sí, hace bastante que me vienen diciendo que tengo la cola hecha, que tengo varias cosas hechas. Para mí, a esta altura, es un halago. Mi cola es ciento por ciento natural. Tengo muy buena genética. Incluso empecé el gimnasio hace muy poquito, tan sólo un mes, y la estoy tonificando. Un mes atrás ni gimnasio tenía. Por eso, que me digan que está hecha significa que está perfecta, ¿no? Mi cola es perfecta y es natural.-No realizabas actividad física, ¿cómo hacés para cuidarte y mantenerte?-La verdad es que mis papás son altos, estilizados, no me quedaba otra que tener esa genética. Fuera de eso, de lunes a viernes a la tarde me cuido en las comidas, hago buena letra, porque llega el fin de semana y desbarranco mal. Me como y me tomo todo. Entrenar, muy poco, tres veces a la semana y hago dos clases juntas por día. Estuve un mes en Ibiza hace poquito y era tanta fiesta, tanto baile, que es como entrenar.-¿Qué opinás de las cirugías estéticas?-Qué cada uno es libre de hacer lo que quiera y sin dar explicaciones. Lo que sí recomiendo es que, hagas lo que te hagas, sea con un profesional que cumpla con todos los requisitos? porque después vienen los problemas. Yo tengo dos cirugías y las reconocí apenas aparecí en los medios. Tengo las lolas y un pequeño retoque en la nariz. En mi caso, me rompe las bolas que me inventen cirugías. Es genética y cambié mi alimentación, y eso me cambió el físico de una manera impresionante.-¿Estás de novia?-Estoy en algo, pero no lo hice público porque quiero que se afiance más y ver qué pasa. La realidad es que es algo muy reciente, estamos en la etapa de conocernos, por eso es que no quiero contar nada. Es actor, pero no puedo decir más nada. Si prospera se van a enterar, porque las noticias lindas hay que darlas a conocer. Tuve mi etapa en que no quería estar de novia, pero ahora estoy abierta al amor.-Te volviste íntima de Marian Farjat, pero en GH tuvieron una pelea muy fuerte-Sí, pasamos por todas. Al principio, adentro del reality, nos llevábamos muy bien. Después tuvimos una pelea muy fuerte que nos distanció, pero afuera nos volvimos a ver. Somos muy amigas, la quiero mucho y es una persona muy importante en mi vida. No tenemos relación amorosa, pero somos íntimas amigas.-¿Te vas a trabajar a España?-Sí, no lo quería contar, pero sí. Son proyectos que no están confirmados del todo, pero veremos. Por lo pronto en unos días viajo a España, y si todo sale bien me quedaré un tiempo. La misma gente que me contrató en Ibiza me quiere, pero para Madrid. Sería como embajadora de las fiestas que se hacen allá. Bueno, la agencia que me contrató hace un mes quiere que vaya de nuevo.-¿Acá cuesta conseguir o el problema son las propuestas?-¿Propuestas indecentes? Me pasó una vez, en un canal de televisión, y desde entonces miro a todos de reojo. Un productor se me tiró, le dije que no y al otro día me dijeron que no iba a ser parte del proyecto. Fue muy fuerte porque por un tiempito no me llamaron de ningún lado. Me enteré de que fue por pedido de este señor.-¿Sentís que las chicas curvilíneas que recién empiezan tienen que convivir con esto?-Sí, es más probable me parece. Ven un lomazo que tal vez no tengan ni cerca nunca en sus vidas, en una chica que está desesperada por tener su lugar, y se tiran el lance. Lo feo es cuando decís no y esa persona te cierra puertas. Te queda un trauma.-Se armó una gran revuelo con Sofía Gala, por la frase: "Prefiero ser puta antes que moza", ¿qué opinión tenés?-Es la opinión de ella y hay que respetarla. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y no tengo una opinión formada ahora. Porque por un lado tenés a las chicas que lo hacen porque quieren, pero por otro está la trata de personas, y ahí ya nos metemos en un terreno complicado. Si la moza es moza porque quiere y la puta es puta porque quiere, está todo bien y felices todos.