Diosa a los 43: "Llevo seis años sin pareja y me encantaría volver a enamorarme"

En las ficciones que protagoniza suelen ser varios galanes los que se disputan su amor. Golpe al corazón, la novela que protagoniza junto a Sebastián Estevanez por Telefe, no es la excepción. Sin embargo, en la vida real el corazón de Eleonora Wexler (43) está solo hace ya seis años. Y a su dueña, madre de Miranda (13), le gustaría que vuelva a latir por un hombre. Pero sin prisa.Orgullosa de cómo lleva el paso del tiempo, la actriz dio detalles de cómo es cuando las cámaras están apagadas. "Eso en una mujer es hermoso. Me gusta cuando se nota la madurez. Estamos en un medio complejo, la imagen pesa. Vender ser joven y estar radiante. Luchar contra eso es muy difícil. Veo mis fotos de años anteriores y obvio que no es lo mismo. Pero yo ahora soy ésta, con todo lo que me pasó", declaró en diálogo con la revista Gente, donde es tapa de la última edición y deslumbra con una sensual producción de fotos."Hay algo rico que traspasa las arrugas. Y si vos, como mujer estás segura de vos misma, ¡ya está! A mí, además, me gusta hacer deporte. Practico pilates y funcional gym. Me hace bien a la cabeza. No soy extramadamente coqueta, ni voy a la peluquería todo el tiempo. Llego a casa y me pongo el piyama", agregó Eleonora.Luego remarcó que sus seis años sin novio a la vista, no es algo que la inquiete: "Casi seis años (se ríe), "¿cómo puede ser?", me dicen. Y a mí... ¡me chupa un huevo! Literal. Me llevo bien con mi soledad. No me torturo. Me gustaría tener un novio. Me gustaría casarme. Pero tiene que aparecer. Yo no creo en forzar nada. Tengo mis tiempos, buenos amigos, una familia unida y un trabajo que me encanta"."¿Si me siento incompleta no estando en pareja? No. La verdad que no. Y no voy a hacer un esfuerzo por estar con alguien. No tengo que llenar un vacío. No lo necesito. ¿Entendés? Porque, de todas maneras, cuando esté en pareja, me van a preguntar por un nuevo hijo. Son las presiones sociales. No tengo la necesidad de estar en pareja para no sentirme sola. Si viene un compañero, que sea para sumar", continuó.Por último, Wexler cerró la entrevista hablando de sus deseos de que su corazón vuelva a latir fuerte: "Sí, Claro que sí. Me encantaría. Pero no me pesa. El estado del enamoramiento es hermoso. Creo que me puede volver a pasar. No sé si de la misma manera, pero me encantaría que suceda".