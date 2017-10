Oriana Sabatini y Julián Serrano se separaron luego de tres años de amor. Durante su presencia en ShowMatch, la morocha explicó los motivos del rompimiento: "Él creía que no estaba ciento por ciento en la relación y decidió cortar. Asumió que no estaba funcionando. Tuvimos una relación muy linda. No me lastimó, son cosas que pasan. Soy una persona intensa en el amor y si voy de lleno, voy con todo. Si te digo que sos el amor de mi vida, es real. Soy muy detallista también".



La hija de Catherine Fulop se mostró muy tranquila con respecto a la ruptura pero unos meses más tarde decidió eliminar por completo su pasado con el actor: borró todas las fotos de su Instagram en las que aparecía Serrano.



Por lo pronto, el actor sigue teniendo en su cuenta las postales con su ex.

