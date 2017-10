Ronnie Arias acusó de plagio a Jimena Barón y ella le contestó

Se llama mal gusto, falta de respeto. Que está naturalizado por eso tal vez ni lo registres. Maneras de ser. Una pena q elijas informar así. https://t.co/x0HDgypCyM — Jimena Baron (@baronjimena) 16 de octubre de 2017

De un día para el otro, tras su escandalosa separación con el padre de su hijo, Daniel Osvaldo, decidió cumplir uno de sus mayores sueños: apostar a la música. Si bien desde siempre tuvo muy en claro que la actuación era su mayor pasión, no quería quedarse con las ganas de probar si podía pisar fuerte en la escena musical. Venció más de un prejuicio y, gracias a su esfuerzo y dedicación, Jimena Barón logró ponerse en el centro de la escena gracias a su primer hit: La Tonta.Claramente, el tema está dedicado a su ex. Se puede ver a una mujer sometida que, tras las mil y una decepciones amorosas, levanta la cabeza y deja atrás a ese hombre que la hacía sufrir. Sin dudas, la estética e idea del videoclip es muy parecido a Ain't Your Mama, de Jennifer López. "Laburen y dejen laburar", expresó Jimena al enterarse de que su video estaba siendo comparado con el de la estrella musical.Ahora, fue Ronnie Arias el responsable de acusar de plagio a Jimena. El conductor radial, que sabe mucho de música, contó que para él el La Tonta es igual a Tu falta de querer, de la banda Mon Laferte.La banda lo sacó dos años antes de que la actriz se decidiera a cantar. Claramente, Jimena se inspiró en este hit para hacer el suyo.Indignada, la actriz cruzó a Ronnie vía Twitter: "Se llama mal gusto, falta de respeto. Que está naturalizado por eso, tal vez, ni lo registres. Maneras de ser. Una pena que elijas informar así". Lejos de incomodarse, el conductor le respondió: "Hola, solo dije que para mi era algo de discográficas y que tu tema era un choreo de Mon Laferte. Lamento saber de música".