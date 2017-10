Espectaculares fotos de Natalie Weber desataron mensajes hot de su esposo

???? #homesweethome #ayna #quetehaces Una publicación compartida de Natalie Weber ? (@nannitaweber) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 5:03 PDT

? @diegoomarpics Una publicación compartida de Natalie Weber ? (@nannitaweber) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 1:59 PDT

La llave de la felicidad la tiene uno mismo y depende solo de nosotros ? Una publicación compartida de Natalie Weber ? (@nannitaweber) el 8 de Oct de 2017 a la(s) 2:35 PDT

????? Una publicación compartida de Natalie Weber ? (@nannitaweber) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 6:07 PDT

El futbolista Mauro Zárate está como loco con su esposa Natalie Weber y no lo oculta. Y es que el ex jugador de Vélez Sarsfield le deja mensajes hot en cada foto que la morocha carga en su cuenta de Instagram.Así es, el futbolista le dejó un comentario que hizo estallar de risa a los seguidores. "Como aprovechas que toy concentrado eeehhh? si toy ahí te doy hasta que Mirtha Legrand eructe en vivo", escribió el delantero.En otra de las imágenes, el comentario también fue de un tono sexual: "Después te quejas que no te dejo dormir ni una noche", publicó.Otro de los mensajes hot que Zárate le dedicó a su esposa en la red social fue en una foto donde Weber escribió: "La llave de la felicidad la tiene uno mismo y depende solo de nosotros". El goleador no se aguantó y le contestó: "La llave de mi felicidad la tiene tu (emoji de durazno)".