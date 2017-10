Lamothe tiene nuevo amor: Lo vinculan con una actriz de 28 años

La ruptura de Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg, tras 10 años de relación, además de generar tristeza, estuvo rodeada de todo tipo de rumores por el supuesto affaire del actor con Griselda Siciliani.Ahora, y tal como informó La Pavada de Crónica, Lamothe hace tiempo que está en pareja con Katia Szechtman, una actriz del off de 28 años. Este noviazgo, habría puesto muy triste a Julieta, que tiene un hijo con el galán de Las Estrellas.Por el momento, Esteban no tiene intención de blanquear abiertamente la relación, por lo que sólo sale con Katia a lugares de conocidos, donde los flashes de la prensa no suelen estar.