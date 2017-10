Dalma Maradona ventiló "la lista negra" de su casamiento

Dalma Maradona contó qué figuras del mundo del espectáculo y familiar que no estarán en la lista de invitados a su casamiento.La semana pasada, la hija mayor del "10" confirmó que contraerá matrimonio con su novio Andrés Cardarelli, con quien mantiene una relación sentimental desde hace cinco años.Este lunes, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, aseguró que la primer borrada es Rocío Oliva, actual pareja de Diego."Obvio que no va a ir. ¿Me estás jodiendo? Tiene una denuncia hecha por mí, no puede ir porque no puede entrar por la perimetral", aseguró la blonda.

Claudia Villafañe, también fue contactada por la producción del programa de Ángel de Brito, y aclaró que su actual novio no asistirá a la fiesta."No, no tiene nada que ver. Ni se planteó, ni se preguntó, ni nada", sostuvo la madre de Dalma."Porque es una cosa que ni se habló... no corresponde. Y Diego también lo tendrá que entender porque es así, es la fiesta de Dalma y Andrés, no es nuestra fiesta", agregó.Dalma por su parte sostuvo: "La gente con la que no me llevo bien no viene"."A mí lo que me importa es tener una fiesta en paz, poder estar contenta sin estar pendiente de nada que no tenga que ver conmigo o con mi pareja", añadió.