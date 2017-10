Picante respuesta de la hermana de Messi a Yanina Latorre

Yanina Latorre habla sin rodeos. Expresa lo que siente y lo dice sin medias tintas tanto en la televisión como en las redes.



En esta oportunidad, el intercambio fue sorpresivo ya que lo tuvo con alguien ajeno del ambiente y las peleas: María Sol Messi, la hermana del futbolista de la Selección.



Si bien la joven, después del partido con Ecuador, había lanzado en tuit en respuesta a quienes critican a su hermano ("Sigan hablando, 3 besitos", escribió en referencia a los tres goles de Lionel), no es de involucrarse en polémicas.



Pero su tuit fue el punto de partida para que el portal de deportes de TN hiciera una nota al respecto, que ilustró con la foto familiar que María Sol tiene en su cuenta de Twitter, en la que aparecen los Messi a pleno. Yanina se agarró de esa imagen para emitir una maliciosa opinión por la ausencia de Antonela Roccuzzo: "Siempre que las familias de los jugadores usan fotos es del tipo sin la esposa. Son de manual. Detestan a las esposas".



Claro que la historia no quedó ahí porque, lejos de quedarse callada, la hermana de Messi le contestó de manera ácida: "Gracias a Dios, no tenemos ese tipo de problemas en mi familia. No tengo tu misma experiencia".