Fue esposa de futbolista argentino y a los 45 años muestra sus infernales curvas

Hoy elegí mi preferida! ?? ???@solariumdelvalle gracias por esperarme siempre por mis horarios que se me complica después de salir de la oficina! ? #solarium #camasolar #solariundelvalle #bronzeado #pielmorena Una publicación compartida de Jaqui Dutra (@jaquidutra) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 3:20 PDT

la belleza pasa, la inteligencia queda, la prudencia se fortalece,los sentimientos se apiadan......Asi es la vida! ? Una publicación compartida de Jaqui Dutra (@jaquidutra) el 5 de May de 2017 a la(s) 6:41 PDT

@lissandrokaell te quiero ? #fotografia #fotografos_brasileiros #studiofotografico #books #modelo #modelobrasileira #topmodel Una publicación compartida de Jaqui Dutra (@jaquidutra) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 8:39 PDT

Jacqueline Dutra no descansa. Día a día, a los 45 años, la ex de Martín Palermo, quiere estar más linda que las de 25 y, con estas fotos, ya demostró que ni tiene nada que envidiarle."Bronceándome para el 195° aniversario de la Independencia de Brasil. Auténtica morena brasileira", escribió en las redes sociales junto a fotos en la que se la ve en ropa interior dentro de una cama solar.Con un novio casi una década menor que ella (el muchacho se llama Gastón Conti y se lo puede ver en la galería de fotos), Jacky habla de sus cuidados: "Arrancamos el día yendo a correr. A él le encanta el ejercicio físico y yo soy más de los tratamientos corporales, así que es él el que me lleva al gimnasio", contó.Aunque no conviven, la morocha se deshace en elogios para el muchacho: "Gastón me conquistó con su sencillez y las cosas en común que tenemos. Con él me siento acompañada y contenida. Es un dulce, lo amo mucho", confesó.Casi todas las tardes en la temporada de invierno, Dutra eligió un spa para dejar boquiabiertos a sus seguidores de Instagram con su escultural cuerpo y que no tiene ningún inconveniente en mostrarlo.