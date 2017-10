Embarazada bajo el agua: La sesión de fotos de Agustina Kämpfer

En la última edición de Gente, se puede ver a Kämpfer posando bajo el agua con su súper pancita. Además de realizar la producción "subacuática", reveló que Agustín Badaracco (37), su amigo y papá de Juan, ya viajó desde México -donde es un reconocido chef- para estar presente en el parto: "No convivimos, pero Agus está a disposición para lo que haga falta, pendiente de todo. Igual, francamente no hay mucho para hacer. Sólo esperar".¿Siente que su vida va a cambiar para siempre? "¡Ya cambió! Es imposible ser la misma cuando una vida te habita el cuerpo. No podría decir qué cambió exactamente, pero el movimiento es enorme. Algo se fue y algo llegó".Sobre el significado de ser madre, Agustina confió: "Es la gloria de la vida encontrarme con una Agustina que nunca fui pero que siempre estuvo ahí, esperando su momento preciso. Siempre me resultó llamativo escuchar a padres y madres hablar de las emociones de esta experiencia, y ahora que las estoy viviendo, siento que se quedaron cortos".Además, contó cómo siente que será su primer Día de la Madre: "Voy a llorar de emoción como una tarada, lo sé. Pero que me digan feliz día por primera vez va a ser muy fuerte. Y ni hablar si Juan ya está de este lado". (Ciudad)