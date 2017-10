Karina, La Princesita, en su peor momento

Tras cinco años de intenso romance, Karina, La Princesita, tomó una decisión que venía meditando desde hace muchísimo tiempo: separarse del Kun Agüero. Más allá de los roces y los celos, no estaba de acuerdo con la forma en la que se manejaba su amor. Si bien estaba acostumbrada, todo estalló por los aires cuando él asistió a una fiesta repleta de chicas y vicios."Me parece que hay que tener respeto por las personas que uno quiere. Por eso yo lo tengo por él. No voy a decir nada. Tampoco me estoy guardando algo, no tengo nada para decir de él. Podría estar simulando acá que estoy bien, y en casa estar enojada", expresó en Morfi, todos a la mesa. Más que enojada, en su casa está angustiada, muy angustiada.Hace algunas semanas, Karina compartió a través de su Instagram Stories una preocupante frase: "Aunque uno le ponga ganas, un día así te lleva a querer cortarte las venas". Claramente, al comenzar a recibir los mil y un mensajes por parte de sus seguidores, optó por borrarla. Esta vez, deprimida y a puro llanto, volvió a expresar su dolor a través del mismo medio.La cantante compartió una historia en la que escribió: "tocando fondo". También, compartió fragmentos de dolorosas baladas de amor. "La angustia, tan cerca de mí. Cuando de tí me alejan. Me he quedado solo y así no planeaba vivir. Me he quedado solo y sin ti, Estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti, te tengo que recuperar o de una vez dejarte ir. Me duele hablar de tí", expresó.Claramente, el mensaje está dedicado al Kun.