Kate Rodríguez: "Me gustaría estar con Cathy Fulop"

Una entrada en calor con todo. Todos los sábados Andy Kusnetzoff (46) propone un juego inicial a sus invitados como una manera de romper el hielo cuando comienza su programa PH, Podemos hablar. En esta ocasión, la cosa se puso realmente caliente.



Es que el conductor renovó la clásica pregunta que hace en todas las emisiones cuando consulta a sus invitados quiénes tuvieron sexo en la última semana y esta vez lanzó una propuesta distinta a sus comensales.



A poco de comenzar, el animador pidió que pasaran al frente aquellos que, en el terreno de la fantasía, desearían tener sexo con alguno de los invitados al programa.



Para sorpresa de los presentes y de los espectadores, todos los invitados dieron un paso adelante, por lo que las risas y las bromas no se hicieron esperar.



"Vamos a un corte entonces", bromeó el conductor. "El punto de encuentro de todos es éste", arrancó Kate Rodríguez (27) y prosiguió: "A mí por ejemplo me gustaría estar con Cathy Fulop (52), es una fantasía".



A su lado, la artista venezolana sonrió. Luego fue el periodista Tití Fernández (66) que bromeó con la posibilidad de estar junto a las dos invitadas y entonces todos los presentes largaron una carcajada.



Poco antes, consultados sobre si alguna vez alguien de su mismo sexo los había seducido, la modelo panameña respondió afirmativamente.



"Muchas mujeres quieren experimentar conmigo y yo no estoy cerrada a nada", señaló la escultural morocha. Además dijo que son varias las parejas que le proponen "ser parte de un trío", para dar rienda suelta a sus fantasías sexuales.



Por su parte, Fulop dijo que pese a que le encantan las mujeres nunca fantaseó con tener sexo con una. Dijo además que siempre tuvo "muy definida" su sexualidad.